Calcio, Eccellenza. Cairese, Poggi decisivo contro il Rivasamba: "Punto importante. Albenga imprendibile? Il campionato è lungo"

La Cairese subisce la prima rete in campionato ma strappa un punto decisamente importante per la sua classifica sul campo di un temibile Rivasamba.

Il risultato di 1-1 è lo specchio di un match equilibrato che i gialloblu avrebbero anche potuto vincere, ma sono stati salvati a dieci minuti dalla fine dall'ottimo Mattia Poggi che analizzato così la divisione di posta:

"Per come si era messa la partita è un punto importante, soprattutto visto come si era messa la partita nel primo tempo che siamo riusciti a rimanere in gioco grazie alle parte di Moraglio e anche che in quel campo una squadra come la lavagnese ne è uscita sconfitta, contro una squadra fisica e molto ben organizzata con ottimi giocatori".

L'Albenga sembra davvero imprendibile, ma Poggi guarda avanti: "L'Albenga sicuramente è la squadra più in forma, le ha vinte tutte e sta meritando il primato in classifica, - ha sottolineato l'attaccante gialloblù - ma il campionato è ancora però molto lungo e come si è visto le partite bisogna sudarsele tutte fino alla fine contro chiunque. Noi cercheremo di dare il massimo fino all'ultima partita per meritarci il posto più alto in classifica, poi sarà il campo a dimostrare quanto valiamo".

La stagione di Poggi è iniziata nel migliore dei modi: "A livello personale sono contento che nelle ultime due partite ho trovato il gol, nonostante questo cerco ogni settimana di allenarmi sempre più intensamente per migliorare sempre di più, stimolato anche dalla grande concorrenza di ottimi compagni di reparto, dove ogni settimana c è da sudarsi il posto per la domenica. Spero di continuare a fare bene per tutto l'anno, senza accontentarmi".