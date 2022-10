Calcio, Prima Categoria. Pontelungo a valanga contro l'Atletico Argentina, Daddi protagonista: "Trasmetto ai giovani la mia esperienza per vincere"

Pietro Daddi, doppietta in campionato per il suo Pontelungo

"Siamo all'inizio ogni partita è ha se con le sue dinamiche". Con queste parole importante e precise Pietro Daddi ha voluto sottolineare come ogni match ha la sua storia e per il Pontelungo la trasferta di Loano e il match interno contro l'Atletico Argentina hanno un sapore molto diverso.

I granata riportano dopo lo stop contro il San Francesco dell'esordio e lo fanno rifilando un perentorio 7-1 alla malcapitata Atletico Argentina, molto indietro rispetto ai quotati avversari. Tra i protagonisti di giornata l'ex di turno Daddi, autore delle prime reti in campionato:

"All'esordio a Loano non ci siamo espressi al meglio delle nostre qualità e siamo stati puniti - ha sottolineato il bomber - invece contro l'Atletico Argentina c'è poco da commentare nel senso che abbiamo incontrato una squadra con tante difficoltà e problematiche. L'unica cosa che mi sento di dire e fare i complimenti ai ragazzi e al suo mister per l'impegno e la loro passione per il calcio non avendo neanche un campo dove allenarsi".

"Il Pontelungo insieme ad altre squadre - continua Daddi - credo che si possa giocare il campionato per qualità tecniche e compattezza tra giocatori e società. Il mio obbiettivo è sempre quello di fare gol e trasmettere la mia esperienza ai più giovani per vincere".