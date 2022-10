Parchi avventura: i percorsi tra gli alberi sempre più di tendenza tra gli sportivi

Il parco avventura è uno dei luoghi più divertenti per tutti coloro che amano la natura, la vita all’aria aperta e l’attività fisica.

In particolare, è interessante notare come gli sportivi prediligano in particolare i percorsi tra gli alberi, in quanto permette di muoversi tra passerelle, corde e tratti sospesi, misurando le propria abilità all’interno di magnifici scenari naturali.



Percorsi avventurosi per grandi e piccoli amanti dello sport

Per provare un’esperienza coinvolgente e stimolante è possibile guardare alle opportunità messe a disposizione dalle numerose realtà attive sul territorio nazionale.

Per esempio, nel Parco Avventura di Selvino, in provincia di Bergamo, l’organizzazione è affidata a Selvino Sport, associazione che si impegna affinché ogni percorso tra gli alberi possa permettere a tutti, adulti e bambini, di vivere un’avventura unica e ricca di emozioni.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità di fare attività fisica immersi nella natura, mettendo alla prova le proprie abilità senza che venga comunque mai meno la sicurezza. Del resto, la possibilità di scegliere tra percorsi diversi consente a tutti di provare un'esperienza realmente indicata per le proprie capacità.

In questo modo qualsiasi persona con normali doti fisiche può provare i percorsi del parco avventura e concedersi una giornata piacevole, insieme agli amici o alla famiglia.



Come scegliere il percorso tra gli alberi ideale

Nel dettaglio, i parchi avventura offrono la possibilità di scegliere percorsi diversi in base al grado di difficoltà desiderato, nonché alle preferenze personali, all’età e all’abilità fisica.

I percorsi si diversificano per il tempo necessario per portarli a termine, per il numero di passaggi da effettuare e per la presenza di strutture differenti, tra cui ponti, corde, scale, teleferiche, passerelle e altro.

Presso i migliori parchi avventura, inoltre, anche i più piccoli ospiti possono provare l’emozione di un percorso tra gli alberi breve ma ricco di emozioni, sperimentando la teleferica, i tunnel sospesi e le reti.

Per individuare il percorso più adatto alle proprie capacità e attitudini, si consiglia di verificare in anticipo come si sviluppa e di prendere visione del numero e del tipo di passaggi obbligati.

I percorsi di livello più elevato, dedicati ad adulti e giovani che comunque amino le sfide, si distinguono prima di tutto per l’altezza, poiché in gran parte si sviluppano oltre i 10 metri di quota. Sono presenti teleferiche molto lunghe, ponti tibetani, altalene, scale con tronchi e tanti altri elementi che permettono di mettersi alla prova, naturalmente sempre in sicurezza.



Il sistema di sicurezza per i visitatori dei parchi avventura

Per garantire sempre la massima sicurezza, i percorsi tra gli alberi dei migliori parchi avventura dispongono di una linea vita predisposta appositamente, costituita da ganci che, una volta inseriti, non vengono mai rimossi dal cavo, fino al termine dell’itinerario prescelto.

Chiunque entri in un percorso del parco avventura, quindi, non si distacca mai dalla linea vita. Questo significa potersi divertire in tutta tranquillità e poter contare sempre sulla presenza degli addetti all’assistenza, pronti ad intervenire in ogni momento.

Grazie all’esperienza offerta dai migliori parchi avventura, tutti hanno la possibilità di trascorrere piacevoli ore di divertimento, all’interno di un ambiente naturale e affascinante, sperimentando un tipo di intrattenimento diverso dal solito, così da provare nuove sfide e ammirare lo spettacolo degli alberi.