Basket, Serie C: sconfitta a fil di sirena per la Pallacanestro Vado in casa del Cogoleto

COGOLETO BASKET – PALLACANESTRO VADO 77-74

(23-21; 35-38; 53-52)

Vado al via per la prima stagionale di serie C Silver in quel di Cogoleto.

Partita giocata sul filo dell'equilibrio e persa dai biancorossi negli ultimi secondi.

La partita inizia con i padroni di casa dettano il ritmo del match e provano a scappare con diverse triple, Vado però non demorde e trovando contropiedi da palla rubata riesce a rimanere sempre a contatto.

Nel secondo periodo i biancorossi mettono in campo una difesa più attenta e, guidati da Rebasti in attacco, trovano il sorpasso e vanno all'intervallo con un possesso pieno di vantaggio.

Al rientro in campo i cogoletesi sono sospinti da capitan Bruzzone, che fa a fette ripetutamente la difesa vadese; i Pappagalli, però, non si tirano indietro e buttandosi su ogni palla vagante riescono a finire il quarto col minimo scarto.

L'ultimo periodo è un vero thriller: per Cogo sale in cattedra Gorini, mentre Vado in attacco trova vari protagonisti: si entra nell'ultimo minuto di gioco sul filo del rasoio.

Gli ospiti vanno avanti di 2 con un gioco da 3 punti di Stankovic, ma i padroni di casa rispondono subito con una tripla dall'angolo di Zoppi, i biancorossi sbagliano il tiro del controsorpasso, sempre Zoppi è glaciale sui liberi del fallo e Vado non riesce a trovare il pareggio con la tripla finale.

Tabellini:

COGOLETO: Zoppi 17; Torre F.; Torre L. 2; Calcagno n.e.; Pelegi Scalfi 7; Bruzzone C.(cap.) 22; Gorini 13; Ferretti 2; Patrone 8; Boschetti 2; Valle; Bruzzone F. 4. All. Robello.

VADO: Bertolotti 5; Mbeledogu 2; Salomone 1; Micalizzi 5; Stankovic 8; Morando 16; Tridondani L.; Rebasti 13; Tridondani D. 7; Giannone 6; Vujic 8; Fantino 3. All. Saltarelli Ass. La Rocca e Roganovic.

Arbitri: Ciccangeli e Vozzella