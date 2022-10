Basket. Under 17: Pallacanestro Vado in scioltezza all'esordio, superato 80-53 il My Basket Genova

PALLACANESTRO VADO – MY BASKET GENOVA 80-53

(26-12; 39-26; 59-36)

Prima partita stagionale per l'under 17 eccellenza targata Cogeim, che esordisce con una vittoria nel derby ligure contro My Basket.

Vado inizia trovando varie soluzioni offensive, sia attaccando il ferro, che col tiro da fuori.

In difesa lascia un po' troppo spazio alle penetrazioni ospiti che fortunatamente non vengono sfruttate a dovere; i biancorossi cercano il primo allungo sfruttando le diverse palle recuperate e andando in transizione.

Nel secondo parziale i padroni di casa provano lo strappo, ma i genovesi usano i diversi rimbalzi offensivi e le disattenzioni della difesa vadese per rimanere a contatto, si va così negli spogliatoi sopra di 13.

Al rientro in campo i Pappagalli alzano l'energia in difesa e riescono ad andare in contropiede con efficacia, e con 2 triple in chiusura di periodo, danno la spallata decisiva.

Nell'ultimo periodo Vado gestisce il match senza correre rischi e aumentando il vantaggio, anche se si rilassa un po' troppo in fase difensiva.

Tabellini:

VADO: Serafini (cap.) 8; Peirone; Pellegrino 10; Stankovic 17; Bianchi Ferraro 4; Scarsi 13; Tridondani 10; Migone 14; Rondinini 2; Mbeledogu 2. All. Imarisio Ass. Roganovic e La Rocca.

MY BASKET: Caversazio 14; Cacciabue 9; Frontero 2; Penco 2; Dagnino (cap.) 2; D'Oria; Ditta 10; Neri Arauz 6; Pozzo; Gava; Costanzo; Rebaudo 8. All. Innocenti Ass. Albano.

Arbitri: Negri e Merlino.