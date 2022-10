Calcio, Serie D. Roselli chiama il Ligorna a un altro match da protagonista: "Attenzione al Chieri, è dato tra le favorite"

settimane. Biancoblù attesi dalla sfida dello Stadio De Paoli contro il Chieri, nel torinese, desiderosi di capitalizzare le ottime prestazioni messe in scena nelle ultime partite. Dall’altra parte una compagine di livello del girone, reduce dalla sconfitta contro lo Stresa Vergante e attualmente a pari punti rispetto al Ligorna.





Questo il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: «Il Chieri fa parte di quelle squadre che in linea di massima erano accreditate tra le favorite del girone. Sono una squadra di buon livello, lo sappiamo, ha battuto meritatamente il Casale anche se recentemente ha perso contro lo Stresia. Per noi sarà una partita completamente diversa. Il valore dei loro giocatori lo conosciamo, poi dipende anche dalla nostra interpretazione».





Qui invece il commento sulla condizione della squadra: «Io sarò assente a causa dei due turni di squalifica, ma questo per la squadra è positivo perché Conti, il mio vice, è sicuramente meglio (sorride, n.d.r.). Scherzi a parte sono molto dispiaciuto perché se la giornata di squalifica era oggettivamente giusta, la doppia giornata credo sia forse troppo visto che non ho detto niente di irriguardoso. Ad ogni modo, la squalifica di Tassotti, 2004, ci mette in difficoltà per cui porteremo, oltre a Gerbino e Paggini, anche Mancuso dalla Juniores. Botta rientrerà a breve, mentre Gulli ne avrà ancora per un po’. Non dobbiamo comunque dimenticarci i 95 minuti che hanno fatto mercoledì i ragazzi con quell’intensità nonostante il caldo, specialmente i tre centrocampisti titolari Bacigalupo, Silvestri e Di Masi».