Motori. Il navigatore savonese Mattia Pastorino e il giovane pilota Gabriele Priante vincono il Coppa Italia Rally Zona 1

Dopo un inizio di stagione un po’ difficoltoso causato dalla paura rimasta dopo l'incidente avuto nella finale nazionale di Modena dello scorso anno, gara dopo gara l'equipaggio Canavesano/Savonese composto dal giovane pilota e promessa Gabriele Priante e dall'esperto navigatore savonese Mattia Pastorino, ha preso confidenza con questa nuova Suzuki Swift che li ha portati, anche quest’anno, alla vittoria della Coppa Italia rally relativa alla Zona 1 Piemonte e Valle D’Aosta ed accedere di diritto alla finale nazionale.

Un risultato ambito fin dall'inizio di stagione dove la necessità di prendere feeling con la nuova vettura talvolta faceva svanire sogni e speranze, ma la caparbietà dei due giovani ha permesso loro di raggiungere questo obiettivo per poter così pensare più serenamente alla prossima stagione nel quale si sta valutando di correre con una vettura più performante, la Renault Clio inserita nella categoria Rally5 e nel gruppo FIA RC5. La piccola vettura francese vanta di un motore turbo 4 cilindri da 1.3 litri di cilindrata e quasi 190 CV.

Proprio con questa vettura i due giovani piloti saranno impegnati dal 28 al 30 di ottobre in Sardegna dove prenderanno il via al Rally del Golfo dell’Asinara come gara di test in vista della stagione 2023.

Le speranze di prendere facilmente confidenza con la vettura potrebbe far ambire lora alla classifica del trofeo Renault Clio dedicato a quella vettura oppure in altro Campionato italiano o di Coppa Italia ma Priante/Pastorino non escludono anche la possibilità di valutare competizioni estere.

Come sempre il Grazie più grande va a chi permette tutto questo ovvero gli sponsor, che nel loro caso, non sono solto molti adesivi colorati e belli sulla vettura da gara, ma soprattutto persone che hanno la passione ed il piacere di aiutare e sostenere i sogni ed i progetti dei due piloti.