Continua il distacco forzato tra il Finale e i propri sostenitori.

Come ribadito a inizio campionato dalla Prefettura, le ordinanze dell'amministrazione comunale non sono state ritenute più sufficienti per concedere l'apertura della tribuna centrale dello stadio Felice Borel, almeno fino a quando la situazione non verrà sanata.

Così, anche domani, i cancelli dell'impianto di via Brunenghi rimarranno chiusi per l'importante sfida contro il Taggia.