Calcio, Letimbro. Parziale mea culpa per il mancato tesseramento di Ottonello: "Non è stata solo colpa nostra"

Ha preso posizione la Letimbro dopo la sentenza del Giudice Sportivo, che ha comminato la sconfitta a tavolino contro il Masone per il mancato trasferimento di Jacopo Ottonello.

La società ha scagionato completamente il giocatore da ogni responsabilità, sottolineando le motivazioni che hanno portato a un errore davvero marchiano.

"A.S.D. Letimbro 1945 in merito alla decisione del Giudice Sportivo che in settimana ha assegnato la vittoria per 3 a 0 al Masone, accettando ovviamente il provvedimento tiene a precisare che il giocatore Jacopo Ottonello è stato il primo calciatore a firmare a luglio il tesseramento per la stagione in corso ma purtroppo a seguito del cambio del numero di matricola societaria il documento non è stato convalidato da LND e ciò è stato causa del disguido che si è venuto a creare. Accettando in toto le sanzioni verso la Società e la dirigenza rimane il rammarico per quella comminata al giocatore che, suo malgrado, pur avendo firmato regolarmente tesseramento e svincolo per accordo si trova, a parer nostro, squalificato per due giornate senza responsabilità alcuna. Dura lex sed lex per cui non ci rimane che ringraziare tutte le Società che ci hanno mostrato solidarietà a partire dalla U.S.D. Masone nella persona del Presidente Parodi; siamo coscienti che gli errori si fanno sia in campo che fuori, importante farne tesoro per non incorrere in futuro in inconvenienti simili anche se siamo a sottolineare che l'equivoco si è venuto a creare non solo per colpa nostra".