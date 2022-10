Calcio. Prima Categoria B: tutto facile per la Spotornese, Città di Cogoleto ko 3-0 al "Picasso"

SPOTORNESE - CITTA' DI COGOLETO 3-0 (35' Zhuzhi, 38' Bogarin, 48' Carminati)

Si chiude qui anche il quarto anticipo della 3^ giornata di Prima Categoria B: Spotornese in scioltezza sul Cogoleto, al "Picasso" finisce 3-0 con i gol di Zhuzhi, Bogarin e Carminati. La squadra di Dorigo sale a quota 6, ancora a secco i genovesi, che rimediano il terzo ko in altrettante gare

90' Rebagliati di prima dai ventidue metri, troppo poco per impensierire il portiere biancazzurro

86' grande parata di Filippi, colpo di reni a togliere il pallone dalla porta dopo il tentativo dal limite di un giocatore genovese

82' a terra doloranti Greco e Rebagliati, si aspetta ormai il fischio finale in un secondo tempo di assoluto controllo per la Spotornese, sempre avanti di tre reti su un Cogoleto che comunque ha cercato la rete della bandiera

80' poco da segnalare in questo finale di gara, punizione battuta da Monaco pochi istanti fa e colpo di testa ad allontanare ad opera di Greco

73' Ormenisan rileva Carminati tra le fila biancazzurr, dentro anche Bianco al posto di Orcino

71' anche Piccardo non fa complimenti con Orcino, intervento gratuito e altra ammonizione rimediata dai genovesi

67' anche Caviglia finisce sul taccuino dei cattivi, particolarmente duri gli interventi dei giocatori del Cogoleto sugli avversari

64' Canciani si oppone al sinistro di Colombino lanciato in profondità, si aprono spazi invitanti per le ripartenze della Spotornese

62' anche Greco punta a finire nel tabellino dei marcatori, altra conclusione dalla lunga distanza che si perde alta

60' girandola di cambi da una parte all'altra, ancora mezz'ora di gara

58' Colombi da posizione defilata calcia al volo sparando alle stelle, Cogoleto che cerca quantomeno la rete della bandiera.

51' si rivede in avanti la squadra di Granone, punizione dalla trequarti battuta da Grandoni che viene allontana dalla difesa di casa

48' CARMINATI! TRIS SPOTORNESE! Cross di Crovella da sinistra, il Cogoleto non riesce a spazzare e il numero nove biancazzurro è il più lesto di tutti e supera Canciani per la terza volta. Partita virtualmente chiusa al "Picasso"

Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Si va al riposo, conduce 2-0 la Spotornese sul Città di Cogoleto, reti di Zhuzhi e Bogarin

45' altro duro scontro all'altezza della mediana, resta a terra Bogarin che viene soccorso dalla panchina biancazzurra

41' entrataccia di Damonte su Carminati, giallo inevitabile con il direttore di gara che si scusa per non aver concesso vantaggio alla squadra di casa, lanciata in campo aperto verso l'area avversaria

38' BOGARIN! 2-0! Orcino da fuori trova la deviazione di un difensore genovese, la sfera si impenna e l'esterno biancazzurro anticipa di testa Canciani trovando l'angolino basso.

35' ZHUZHI PORTA AVANTI LA SPOTORNESE! Diagonale vincente che trafigge l'incolpevole Canciani, 1-0 per la formazione di Dorigo

32' nella Spotornese entra Ottonello al posto di P. Cosentino, probabile un problema fisico per il giocatore biancazzurro

31' ammonito Grandoni, primo giallo del match

29' per la prima volta dalla bandierina anche il Cogoleto, ma prima della battuta c'è uno scontro nei pressi della linea tra Filippi e un giocatore genovese.

28' Orcino a un passo dal vantaggio, stop a seguire e rasoiata in diagonale che sfiora il pallo alla sinistra di Canciani, è la prima vera chance della gara

24' punizione di Orcino sul secondo palo, colpo di testa di A. Cosentino che si perde a lato.

20' genovesi pericolosi con una veloce ripartenza che porta al tiro Piccardo, pallone che termina di poco a lato della porta difesa da Filippi

13' Cogoleto alla prima iniziativa con Piccardo, destro senza pretese che termina la sua corsa sul fondo

11' percussione centrale di Greco, ma il suo tiro termina alto

10' Greco su punizione laterale chiama alla conclusione l'accorrente Zhuzhi, destro fuori misuara che non impensierisce Canciani

8' Mastrolilli sbaglia in impostazione, ne approfitta ancora Carminati che calcia in diagonale trovando la respinta di Damonte. Spotornese in controllo del match, la formazione di Granone sulla difensiva

5' Carminati ci prova dal limite, conclusione deviata, ma per l'arbitro è semplice rimessa dal fondo

4' primo angolo della gara a favore dei padroni di casa, soluzione corta che viene neutralizzata dalla difesa genovese

1' si parte! Spotornese in completo blu, Cogoleto con maglia grigia e calzoncini bordeaux

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Crovella, Greco, Cosentino P., Cosentino A., Bogarin, Orcino, Carminati, Intili, Colombino

A disposizione : Genta, Bovero, Ottonello, Lione, Shahini, Bianco, Ormenisan, Tomasi, Vanara

Allenatore : Dorigo

CITTA' DI COGOLETO: Canciani, Santoro, Colombi, Damonte, Caviglia, Monaco, Socchia, Grandoni, Rebagliati M., Piccardo, Mastrolilli

A disposizione : Perata, Maragliano, Sanna, Tagliabue, Dondo, Trevisiol, Cozzi, Rebagliati F., Rossi

Allenatore: Granone