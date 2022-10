Calcio, Prima Categoria B. Pomeriggio di anticipi, la webcronaca di Multedo Levante - Priamar

MULTEDO LEVANTE - PRIAMAR 0-0

28' colpo di testa di Lanteri sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'attaccante salta indisturbato, ma la mira è difettosa

26' ammonito Cilione

24' braccio alto per Gardella, annullata la rete del Multedo per off side

21' bel numero di Testi al limite, puntata da calcetto che non sorprende Berlanzoli

19' non ce la fa Cherici, al suo posto Chirivino

18' doppia conclusione Priamar, prima con Toskaj, ribattuta, e poi con Ranne. Nessun pericolo per Parodi

13' Multedo ancora avanti, iniziativa dalla zona mancina di Morelli, seguita dal tentativo di Bellicchi. Padroni di casa più intraprendenti in questo avvio

10' bel movimento di Schiano che sullo scarico lascia la fascia libera a Cherici, cross per Testi che dal limite calcia alto sopra la traversa di Berlanzoli

4' risponde il Multedo, con il "rimpallo" di Schiano, buono comunque o spunto sulla destra dell'esterno offensivo granata

2' primo tiro verso la porta a marca Priamar, la punizione di Ranne rimbalza davanti a Parodi, prima di terminare tra le mani dell'estremo difensore

1' si parte!

PRIMO TEMPO

MULTEDO LEVANTE: Parodi J., Cherici, Perucchio, Bellicchi, Mukaj, Cilione, Morelli, Schiano, Testi, Giulianino A., Degli Innocenti.

A disposizione:

Allenatore: Bazzigalupi

PRIAMAR: Berlanzoli, Venneri, Cyrbia, Setzu, Balzano, Dalpiaz, Pistoia, Ranne, Lanteri, Toskaj, Velez.

A disposizione: Trucco, Domi, Gerace, Ghicni, Gjepali, Bardhi, Monteleone, Casalinuovo, Travu.

Allenatore: Pusceddu

Arbitro: Gardella di Chiavari