Rugby Ligure. Al via anche Serie B e C, il Savona esordisce con l'Unione Monferrato

Nel secondo fine settimana di ottobre il rugby regionale mette in campo tutti i suoi club e, proprio questa domenica oltre al Campionato Nazionale di Serie A, iniziano anche i tornei di Serie B e di Serie C.

In A le due liguri in gara, CUS Genova e Pro Recco, scenderanno in campo per tentare di acciuffare la prima affermazione stagionale, sfuggita al primo appuntamento per diversi motivi. I genovesi saranno di scena al Giuriati di Milano/Lambrate in un derby universitario, mentre la Pro Recco, reduce da una sfortunata prova con l’ ASR Milano, sara’ impegnata al CarliniBollesan di Genova con il Noceto. Il team rivierasco è ancora privo del suo terreno casalingo e al momento utilizza l’impianto di San Martino. Il confronto che fa storia a se, pero’, si giocherà al Fontanassa di Savona dove il team locale di Dario Ermellino e Andrea Costantino, neopromosso fra i cadetti, riceverà l’Union Monferrato. Un test deja vu’ ma nel Campionato di Serie B di qualche anno fa. Per il club della Torretta è un esordio assoluto in questo Campionato pertanto si prevede un’affluenza di pubblico degna di nota! Fine settimana intenso per la palla ovale regionale con in campo tutte le categorie senior, e due test di tutto rispetto in Serie C, e con ampia attività per le categroei giovanili.

SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 2) domenica 15,30

Pro Recco – Noceto (CarliniBollesan/Genova arb. Lorenzo Negro di Modena)

CUS Milano – CUS Genova (Giuriati/MilanoLambrate arb. Michael Baldazza di Forli/Cesena)

Promotica I Centurioni – A.S.R. Milano

Biella – Parabiago

Parma – TK GROUP VII Torino

Amatori Alghero in sosta

CLASSIFICA GENERALE: A.S.R. Milano, CUS Milano, Parabiago e Parma punti 5, Noceto 4, Biella 1, Promotica I Centurioni, Pro Recco, CUS Genova e VII Torino punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (I GIORNATA) domenica 15,30

Savona – Unione Monferrato (Fontanassa/SV ARB. Christian Covati di Piacenza)

Varese – Amatori Capoterra

Bergamo – Tutto Cialde Lecco

Probiotical Amatori Novara – Amatori & Union Milano

Olbia – Piacenza

Ivrea in sosta

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE POULE 1 (I GIORNATA) domenica

CUS Genova/B – Amatori Genova ( h. 11,00 CarliniBollesan/GE arb. Jamal Kamili)

DR Ferroviaria Italia Spezia – Union Riviera (h.15,30 Pieroni/Pieve/SP arb. Michele Grondona)

UNDER 19 FASE PRE-CAMPIONATO (GIORNATA 2) sabato

Pro Recco – TK GROUP VII Torino (h.16,00 campo Marchesani/Calvari di S.Colombano di Certenoli arb. Matteo Anselmi)

Rho in sosta

CLASSIFICA: Pro Recco punti 5, Rho 1, TK GROUP VII Torino 0.

UNDER 17 FASE QUALIFICAZIONE (GIORNATA 2)

Amatori Genova – CUS Genova (SABATO al Comunale di Casella H. 15,30 arb. Davide Borgo)

Province dell’Ovest – Union Riviera (DOMENICA campo Marchesani a Calvari h. 12,30 arb. Ivano Cassinelli)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova punti 5, Province dell’Ovest 4, CUS Genova 1, Union Riviera punti 0.

UNDER 11/9/7: SABATO 8 OTTOBRE 2022 ritrovo ore 10:30, inizio alle ore 11:00 c/o il Campo Comunale loc. Pian di Poma di Sanremo (org. Sanremo Rugby)

Società Iscritte: Sanremo, Imperia, Province dell’Ovest, Reds

UNDER 13: SABATO 8 OTTOBRE 2022 ritrovo ore 13:30, inizio alle ore 14:00 c/o il Campo Comunale loc. Pian di Poma di Sanremo (org. Sanremo Rugby)

Società Iscritte: Sanremo, Imperia, Province dell’Ovest, Reds

UNDER 11/9/7: SABATO 8 OTTOBRE 2022 ritrovo ore 10:00, inizio alle ore 10:30 c/o il Campo Calcagno di Cogoleto (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Società Iscritte: CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Superba