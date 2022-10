E' stata una trasferta lunga ma particolarmente rapida quella vissuta dai tesserati dell'Aurora oggi pomeriggio.

Per i gialloneri è infatti in arrivo la vittoria a tavolino, dopo che il signor Fiorello di Imperia ha ratificato la mancanza del numero minimo di giocatori (sette) per dare il via alla partita.

Una pagina cupa per la società ponentina dopo le dimissioni della scorsa settimana dei tecnico Boeri e Re.