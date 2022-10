Calcio. Promozione, Legino-Carcarese per trovare slancio: la webcronaca diretta dal "Ruffinengo"

LEGINO - CARCARESE 1-1 (16' Pescio - 39' Brignone)

66' Prina al posto di Bertoni, altro cambio ordinato da Chiarlone

65' altra punizione dalla trequarti a favore dei padroni di casa, la traiettoria di Semperboni è ancora una volta invitante, ma non arriva la zampata verso la porta avversaria

61' ammonito per proteste un componente della panchina del Legino, animi che iniziano a scaldarsi

58' Zizzini fermato in posizione di fuorigioco, l'attaccante biancorosso era lanciato verso la porta di Pastorino, decisione che pare corretta

57' ancora il centravanti savonese a cercare la girata di testa sulla punizione dalla trequarti battuta da Semperboni, pallone a lato

54' Piu in diagonale, Giribaldi con i pugni si rifugia in corner

52' ammonito proprio Vezzola, primo giallo anche per i padroni di casa

51' ripartenza Legino con Vezzolla, recupera la difesa valbormidese che concede poi angolo alla squadra di Tobia

47' Donna ha sul destro il pallone del 2-1 dopo una corta respinta della difesa ospite, pallone colpito troppo con l'esterno che termina alto, chance verdeblu

Si ricomincia, nella Carcarese dentro Bianchi al posto di Gavarone

SECONDO TEMPO

Alla pausa è 1-1 tra Legino e Carcarese, tra pochi minuti il racconto dei restanti 45 minuti di partita

44' Zanette è bravo a liberare l'area piccola dopo un traversone basso dalla sinistra, è cresciuta tanto la formazione di Chiarlone nella seconda metà di questo primo tempo

39' BRIGNONE! PAREGGIO DELLA CARCARESE! Spettacolare azione palla a terra tutta di prima, Zizzini trova il corridoio giusto per l'ex Savona che in diagonale supera Pastorino con una gran conclusione sotto la traversa

34' Semperboni in ritardo su Brovida, cartellino giallo per il capitano verdeblu

29' altro incrocio di gambe, questa volta tra Brovida e Semperboni, semplice angolo a favore della Carcarese

27' contatto in area tra Latini e Bonifacino, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore secondo il direttore di gara

24' Zizzini dalla bandierina trova una traiettoria velenosa che Pastorino riesce ad allontanare con i pugni, biancorossi a caccia del pari

21' il palo di Donna! Conclusione mancina di prima intenzione dopo un batti e ribatti in area, pallone sul legno con Giribaldi immobile al centro della porta. Legino vicino al raddoppio

17' immediata risposta della Carcarese con una gran botta da fuori controllata in due da Pastorino, si è accesa la partita

16' LEGINO IN VANTAGGIO! PESCIO! Diagonale in buca d'angolo che beffa Giribaldi, bellissimo il lancio di Latini in profondità a pescare il giovane attaccante verdeblu. Si sblocca la gara del "Ruffinengo"

7' Semperboni su punizione cerca la soluzione diretta in porta da posizione defilata, sfera alta sopra la traversa

4' subito ritmi frizzanti in campo, si va da una parte all'altra con grande facilità, seppur Pastorino e Giribaldi non abbiano dovuto compiere interventi degni di nota

1' inizia la gara! Colori tradizionali per le due squadre, timido sole sul "Ruffinengo" dopo la leggera pioggia della mattinata

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LEGINO: Pastorino, Mollo, Semperboni, Donna, Latini, Zanette, Vezzolla, Dorno, Piu, Del Nero, Pescio

A disposizione : Valenti, Revello, Sadiku, Forzati, Garbarini, Kertalli, Uruci, Garzoglio, Merica

Allenatore : Tobia

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Gavarone, Croce, Spozio, Moretti, Alò, Bertoni, Brignone, Zizzini, Brovida

A disposizione : Delfino, Baccino, Bianchi, Manfredi, Prina, De Matteis, Gamba, Marchisio, Canaparo