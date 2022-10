Calcio, Derthona. E' separazione con Fabio Fossati, comunicato l'esonero al mister

Dopo la sconfitta interna con il Sestri Levante, è stato ratificata a mister Fabio Fossati la comunicazione dell'esonero.

Il Derthona è al quartultimo posto nel girone A del campionato di Serie D, con una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte nei primi otto incontri.

Il comunicato:

A Mister Fossati vanno i ringraziamenti per l'impegno profuso in questi mesi e i migliori auguri per il proseguo della carriera.