Non sono tante le società in Prima Categoria a schierare cinque under dal primo minuto di gioco.

Per la Priamar di mister Pusceddu è ormai un'abitudine, come testimonia anche Luca Balzano, giovanissimo difensore classe 2004, schierato nel centro del pacchetto arretrato.

Il centrale ha avuto modo di commentare anche il pareggio in casa del Multedo, nell'anticipo di sabato scorso.