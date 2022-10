Calcio, Serie D. Primo squillo esterno per il Ligorna. Gerbino, Cericola e Donaggio i mattatori nel 3-1 al Chieri

Bottino pieno per il Ligorna allo Stadio De Paoli contro il Chieri. Gli uomini di Mister Roselli centrano la vittoria, conquistano il quinto punto nelle ultime tre giornate e volano a ridosso delle prime posizioni.





La partita si sblocca dopo quattro minuti grazie alla rete di Gerbino, subito però riequilibrata dal pari di Balan. Partita equilibrata nel primo tempo, conclusosi con la rete del vantaggio da parte di Cericola, che si sblocca così dopo alcune giornate alla ricerca della rete. Nel secondo tempo i Biancoblù macinano gioco e al 74' rimangono perfino in superiorità numerica grazie al doppio giallo a Balan. Al 75' il sigillo finale di Donaggio, che mette così in ghiaccio il risultato per la gioia dei compagni di squadra.





Questo il commento di Samuele Gerbino: «È stata una partita tosta giocata bene dal Ligorna su un campo pesante. Sono contento per il gol, primo in Serie D, anche perché arrivato dopo un periodo difficile dovuto all’infortunio, ora superato. Questa vittoria è importante per noi perché da continuità ai risultati e rafforza ancor di più il nostro gruppo».





Questo il commento di Matteo Cericola: «Partita e vittoria difficile contro una squadra di livello come il Chieri. Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni e a limitare gli avversari il più possibile. Bello sbloccarsi anche in campionato, questo gol ha tardato un po’ ad arrivare dopo svariati legni ma sono sempre rimasto fiducioso. A prescindere dai gol, cerco sempre di concentrarmi sull’aiutare i compagni il più possibile, il resto arriverà di conseguenza».





Questo il commento di Mister Roselli sulla sfida: «Diciamo che con la pioggia il campo si è dimostrato difficile, per noi in particolare perché non siamo abituati a campi così grandi e così veloci anche nella corsa. Pure avendo segnato nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo. Loro ci hanno un po' sorpreso facendo riposare quattro o cinque giocatori importanti. Primo tempo un po' anomalo, mentre nel secondo abbiamo fatto meglio, avvicinando le marcature sui centrocampisti e abbiamo avuto più soluzioni. Quando c'è stata l'espulsione è normale che il finale non sia stato di sofferenza. Vorrei aggiungere che la partita di oggi ha evidenziato non pochi problemini che dobbiamo risolvere se vogliamo fare un campionato senza rischi. Dobbiamo migliorare tanto, come tutte le altre squadre. Questo non è un passo indietro ma la lettura di tante cose, che mercoledì contro il Casale aveva funzionato, questa volta ha funzionato meno bene. Sappiamo comunque che abbiamo affrontato tante partite in pochi giorni. Sono molto felice per il rientro di Gerbino e altrettanto felice per l'esordio di Arbocò nel finale».





CHIERI vs LIGORNA 1-3 (1-2)

RETI: 4' Gerbino, 13' Balan, 44' Cericola, 75' Donaggio

CHIERI: Virano, Balan, Benedetto, Avantaggiato (70' Libertazzi), Alvitrez (66' Bortoletti), Di Lernia, Ponsat, De Letteriis, Maini (50' Calò), Ciletta, Ciampolillo (64' Papagno). A disposizione: Bianco, Ciccone, Conrotto, Bevilacqua, Bellocchio. Mister: Sorrentino.

LIGORNA: Atzori, Silvestri, Scannapieco, Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Dellepiane, Cericola (82' Brunozzi), Donaggio (80' Mancini), Gerbino (92' Arbocò) Garbarino A. (88' Serra). A disposizione: Caruso, Gualtieri, Lipani, Botta, Paggini. Mister: Conti.

ARBITRO: Maresca di Napoli