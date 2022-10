La terza vittoria consecutiva non è arrivata per l'Albissole, ma per come si era messa la trasferta in casa dell'Olimpic, anche il pareggio può essere accolto con soddisfazione. I genovesi si erano infatti portati addirittura sul 2-0, prima della rimonta ceramista nel corso della ripresa.

Un pensiero condiviso anche Stefano Calcagno, centravanti dei cavallucci marini fermato due volte dai legni, nell'immediato post partita.