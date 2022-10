Calcio. Marinelli pronto a chiudere la pagina Savona: "Ricompro il marchio e lo cedo al Comune"

L'Albenga viaggia a pieno regime nel campionato di Eccellenza, con ben sei punti di vantaggio rispetto alla Cairese. ma Simone Marinelli vuole chiudere definitivamente la pagina legata al Savona.

L'ex presidente biancoblu si è infatti dichiarato pronto a riacquisire il marchio, nel caso l'attuale proprietà romana volesse cederlo, affidandolo gratuitamente all'amministrazione comunale.

"Non avrei problemi a riacquistare il marchio - ha sottolineato Marinelli - per facilitare un eventuale passaggio a una nuova società, nel caso l'attuale proprietà confermasse le proprie volontà di disimpegno".

L'ex massimo dirigente degli Striscioni ha voluto anche ribadire la vendita concordata lo scorso agosto al gruppo capitanato da Massimo Cittadino:

"Il marchio il sottoscritto l'ha venduto, non l'ha dato in comodato d'uso. Se poi sono stati fatti accordi successivi non posso saperlo, di questo non ne sono a conoscenza".