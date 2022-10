Calcio, Prima Categoria. Letimbro, tris nel segno di Russo: "Vittoria importantissima per il morale"

Per la Letimbro è senza dubbio un buon punto di ripartenza quello ottenuto domenica nel 3-0 rifilato allo Speranza Savona. Dopo il caos in settimana, i savonesi ripartono con una prestazione perfetta.

Mattatore del match è stato senza dubbio Andrea Russo: "La vittoria di domenica è stata importantissima proprio a livello morale per l’incidente di percorso avuto durante la settimana riguardo alla partita con il Masone, avevamo bisogno di 3 punti e li abbiamo ottenuti, per quanto riguarda l’andamento della stagione sicuramente questo episodio ci può dare le giuste motivazioni a fare ancora meglio".

Dove possono arrivare i gialloblù Russo ancora non lo sa: "Penso sia presto per poter dire dove possiamo e cosa possiamo fare in questa stagione, sicuramente la squdra ha a disposizione degli ottimi giocatori, specialmente dal punto di vista umano, è un gruppo unito e molto umile, sia in campo che fuori. Dove arriveremo lo vedremo alla fine del campionato, per adesso pensiamo solo ad ogni partita di settimana in settimana, ma penso comunque che possiamo toglierci delle grosse soddisfazioni".

A livello personale Russo è soddisfatto per il suo inizio di stagione: "Mi ritengo sicuramente soddisfatto personalmente di questo inizio di stagione, ma non mi pongo nessun obbiettivo, voglio solo dare il mio contributo alla squadra, in qualunque modo".