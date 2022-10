Calcio, Prima Categoria. Spotornese e Diego Carminati show contro il Cogoleto: "Siamo un bel gruppo e ci divertiamo molto. Ora pensiamo solo partita per partita"

Diego Carminati, tre reti in campionato per la Spotornese

La Spotornese comincia ad ingranare nel campionato di Prima Categoria, trovando la giusta continuità. Nell'ultimo turno giocato i biancoazzurri hanno regolato con un netto 3-0 il Cogoleto, grazie ad una prestazione importante e lanciandosi a quota 6 punti in classifica.

Tra i protagonisti di giornata il bomber Diego Carminati, in rete contro i genovesi e giunto al terzo sigillo personale analizza l'avvio di stagione in rialzo dopo un avvio in salita:

"In realtà anche la prima partita con l'Albissole era stata positiva - ci evidenzia l'attaccante - solo gli episodi erano stati sfavorevoli. La squadra sta aumentando la propria fiducia e col passare degli allenamenti ci conosciamo sempre meglio (coi nuovi giocatori), quindi i meccanismi di gioco vanno meglio. L'obiettivo primario è sempre la salvezza, pensiamo di partita in partita e vediamo tra un paio di mesi dove ci troviamo".

A livello personale Carminati è soddisfatto: "Siamo solo a inizio stagione, per ora sta andando molto bene, spero di fare ancora altri gol per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi. Mi trovo bene a giocare in questo gran bel gruppo, poi ho molti amici storici, ci divertiamo molto".

Dove può migliorare questa Spotornese? "Si può sempre migliorare, sicuramente nella gestione della palla e nella gestione dei momenti della partita. Essendo un campionato molto equilibrato è importante sfruttare al massimo tutti gli episodi a favore", conclude il bomber.