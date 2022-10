Calcio, Promozione. Primo stop stagionale per il New Bragno, mister Monte non fa drammi: "Celle Varazze squadra forte, abbiamo pagato le assenze"

La prima sconfitta stagionale per il New Bragno è arrivato per mano del quotato Celle Varazze, che con un perentorio 1-4 ha sbancato il campo dei biancoverdi. Un ko interno che lascia Monni e compagni nelle zone alte della classifica del campionato di Promozione con all'orizzonte la sfida alla capolista Praese.

Sul primo stop nel torneo mister Fabrizio Monte non fa drammi: "Questa è stata per noi la prima sconfitta in campionato e vista forza dell'avversario ci può stare. Purtroppo le assenze di Giguet, Galiano, Ghibaudo, Daudo, Osman e il non aver potuto ancora schierare Fonjock contro una squadra composta da tutti giocatori che l'anno scorso giocavano in Eccellenza hanno spostato di troppo gli equilibri".

Un New Bragno troppo dipendente alla coppia Di Martino-Monni, ma di questo cosa ne pensa mister Monte? "Di Martino è giocatore di categoria superiore e Monni giocherebbe in qualunque squadra del campionato - sottolinea il tecnico - ed è logico che siano fondamentali per noi e per il nostro gioco d'attacco. Arriveranno anche i gol di Cerato, Tubino, Monte che è un 2006 e Galiano quando sarà disponibile, ma ne arriveranno anche da altri giocatori soprattutto sulle palle inattive che tanto proviamo".

Mister Monte aspetta di avere tutta la rosa a disposizione prima di capire dove questa squadra può migliorare: "Quando avrò a disposizione l'intero organico e soprattutto giocatori di esperienza come Giguet, Fonjock e Galiano lo vedremo. Anche i nostri tanti giovani dovranno migliorare e crescere ancora per essere maggiormente competitivi. Resta comunque che abbiamo 8 punti e dietro di noi squadre che sono più attrezzate, quindi siamo molto soddisfatti di tutti. Dobbiamo salvarci presto non vincere il campionato".