Calciomercato. Il Sestri Levante si regala un super colpo, c'è il ritorno di Marco Firenze

Quello di Marco Firenze è un ritorno al Sestri Levante che non può non lasciare spazio al romanticismo, ma soprattutto rappresenta un segnale dei corsari a tutto il girone.

I rossoblu del presidente Risaliti sono in vetta e faranno il possibile per risiedere nei quartieri alti della graduatoria per più tempo possibile.

Pochi minuti fa il club ha ufficializzato l'operazione conclusa dal ds Mancuso, dando il via libera al ritorno del centrocampista reduce dalle esperienze con maglie importantissime, come quelle di Crotone, Catanzaro, Siena, Padova Venezia e Salernitana.

Il comunicato:

Marco Firenze torna al Sestri Levante, squadra prima in classifica nel girone A di Serie D. Il 29enne attaccante, dopo 7 stagioni tra Serie C e Serie B, torna nella squadra della sua città che lo ha lanciato al termine della stagione 2014-15 tra i professionisti. Il neo corsaro, che in queste settimane si è allenato con la rosa del tecnico Enrico Barilari, in carriera ha indossato le casacche di Chiavari Caperana, Pistoiese, Pontedera, Tuttocuoio, Vallesturla, Sestri Levante, Crotone, Venezia, Catanzaro, Siena, Pro Vercelli, Salernitana, Novara, Padova e Paganese.