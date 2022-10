Mondiali di calcio in Qatar: tutto quello che c'è da sapere

I Mondiali di calcio del Qatar del 2022 sono ormai alle porte. Da quando la nazione ospitante venne annunciata, sono passati ben 12 anni e nel frattempo il Qatar è stato accusato di tutto e di più: sfruttamento, schiavitù, corruzione e ha fatto anche numerosi passi indietro rispetto ai diritti per le persone LGBTQ+.

Eppure si tratta pur sempre di un mondiale di calcio, lo sport più seguito del mondo, con alcune delle nazionali partecipanti tra le più forti degli ultimi anni. Quando si giocherà precisamente il Mondiali di calcio del Qatar? Quali controversie rendono il Qatar un torneo così controverso? A queste e altre domande cercheremo di rispondere in questo nostro articolo.

Quando si gioca la Coppa del Mondo 2022?

Anche il periodo dell'anno in cui si giocherà la prossima Coppa del Mondo è stato oggetto di controversia. Questo perché, per la prima volta il torneo si giocherà d'inverno e non d'estate. Ovviamente, questo è stato deciso in virtù dell'impossibilità di giocare incontri di calcio durante l'estate del Qatar, visto che le temperature sono così alte da rendere impossibile qualsiasi tipo di attività sportiva sotto al sole.

La Coppa del Mondo 2022 prenderà ufficialmente il via domenica 20 novembre con l'incontro di apertura del Gruppo A tra Qatar (paese ospitante) ed Ecuador.

Mentre la partita finale che assegnerà questa Coppa del Mondo si giocherà alle porte del Natale: domenica 18 dicembre.

Chi ospiterà i Mondiali di calcio del 2022?

A meno che non siate saltati subito a leggere questo paragrafo con gli occhi chiusi e negli ultimi 12 anni abbiate vissuto sotto una roccia, dovreste già sapere che i prossimi Mondiali di Calcio si giocheranno in Qatar, un Paese che si trova tra il Golfo di Oman e l'Arabia Saudita.

Il clima

Organizzare un torneo solitamente estivo in un paese dove la temperatura d'estate raggiunge circa i 50° centigradi, non è stata una grande idea. Ecco perché i grandi capi della Fifa, hanno deciso che il torneo si sarebbe svolto per la prima volta in inverno, sebbene in questo periodo si giocano i maggiori campionati nazionali del mondo.

La Germania finirà per vincere di nuovo la Coppa del Mondo?

Ovviamente avremmo voluto vedere l'Italia, ma i ragazzi di Mancini non ce l'hanno fatta per la seconda volta consecutiva nella nostra storia, a qualificarsi e quindi saremo costretti a vederli ancora una volta dal divano. Certo, la Germania potrebbe avere una squadra fortissima per i Mondiali di quest'anno e quindi vincerli di nuovo dopo il successo in Russia.

Forse manca un vero e proprio talismano, ma le recenti scelte del nuovo CT Hansi Flick hanno dato vita a un solido mix di esuberanza giovanile e maturità lucidità: una potenziale spina dorsale composta da Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger e Manuel Neuer è la migliore che qualsiasi squadra potrà schierare al torneo.

Ovviamente, ci sono anche le "solite" candidate da tener d'occhio a partire dai sudamericani di Brasile e Argentina, mentre tra le europee occhio a Francia, Spagna e Inghilterra.