La Nazionale Italiana Special Olympics di Beach Volley Unificato femminile in raduno ad Albissola e Celle dal 14 al 16 ottobre.

Si svolgerà nel prossimo fine settimana in Liguria il primo raduno di preparazione della Nazionale Italiana Special Olympics di Beach Volley Unificato femminile in vista della partecipazione agli Special Olympics World Games di Berlino 2023.

La squadra è composta da atlete con e senza disabilità intellettiva, che gareggeranno nell'importante manifestazione internazionale in programma a giugno insieme a migliaia di altri atleti. La delegazione italiana sarà complessivamente composta da 134 persone, tra cui 71 atleti, 25 partner e 34 coach.

Le atlete convocate sono Sara Fazio ed Elena Manzin, del team albisolese Eunike asd, Greta Arrighetti, appartenente all'associazione Viceversa asd di Albenga, le lodigiane Aurora De Giorgi e Sara Lovagnini, del team No Limits, ed Elisa Sanna, dell'associazione sarda Stella Speciale. Seguite dai tecnici del team nazionale, Eleonora Ferrari e Claudia Del Tongo, le atlete seguiranno un fitto programma di appuntamenti.

Venerdì 14, nel pomeriggio, allenamento in spiaggia ad Albissola Marina e, a seguire, seduta di preparazione presso Naos Palestra Polifunzionale. mattina appuntamento indoor a Celle Ligure per un allenamento insieme alla squadra di Pallavolo Unificata del team Eunike, mentre nel pomeriggio la squadra nazionale affronterà in amichevole il team di beach volley dell'associazione Viceversa. A chiudere la tre giorni di raduno un torneo interregionale di Beach Volley Unificato, con le squadre Eunike asd e Passeportout asd di Varallo (VC).