Calcio. Le big di Seconda Categoria sabato a Cisano: i biancoblu ospiteranno il triangolare con Borgio Verezzi e Borghetto

E' stata una calendarizzazione particolarmente atipica quella che ha visto protagonisti i gironi ponentini di Seconda Categoria.

Dopo il via dei gironi di Coppa Liguria, il Comitato Regionale Ligure ha infatti imposto due domenica di stop prima del via dei campionati, motivo per cui tante squadre di stanno tenendo allenate per evitare brutte sorprese non appena ci sarà il semaforo verde (nel weekend del 22 e del 23 ottobre) sui gironi A e B.

Cisano, Borgio Verezzi e Borghetto ne hanno approfittato per incontrarsi sabato sera nell'inconfondibile e suggestiva cornice dello stadio Raimondo, dove la squadra dei tecnici Sportelli e Pellegrino ospiterà due formazioni altrettanto competitive come i rossoblu e i granata.

Il triangolare, con match di 45 minuti, prenderà il via alle 18:00, con Cisano - Borgio Verezzi, mentre alle 19:00 sarà la volta di Borghetto - Borgio Verezzi. Chiuderà l'evento Cisano - Borghetto.

Sarà aperto e attivo anche il servizio bar.