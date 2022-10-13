Giudice Sportivo, Eccellenza: due giornate a Issa Coulibaly, un turno per Gargiulo, Boveri, Benassi e Miceli

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 9/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (III INFR)
FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ALLENATORI
SQUALIFICA DUE GARE
LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)
SICILIANO SIMONE (TAGGIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA
GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BUTTU PIETRO (ALBENGA 1928)
LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)
ROSSETTI CRISTIANO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COULIBALY ISSA (FINALE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
MICELI ARMANDO (TAGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (III INFR)
GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)
UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)
DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
COULIBALY OUMARO (FINALE)
SERHIIENKO OLEKSII (FINALE)
MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)
GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)
TAGLIAVACCHE LUCA (LAVAGNESE 1919)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
GRANDI ALESSIO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)
RADU MITU (ALBENGA 1928)
SOGNO SANTIAGO (ALBENGA 1928)
KEITA MOHAMED (ANGELO BAIARDO)
CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PEIROTTI MICHELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BEI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
NONNIS NICHOLAS (CAIRESE)
POGGI MATTIA (CAIRESE)
TONA MARC (CAIRESE)
CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DIAKHATE ABDOULAYE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BONGIORNI FEDERICO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)
CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)
LOMBARDI ANGELO (LAVAGNESE 1919)
BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
RASO EMANUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
CARLETTI LUCA (TAGGIA)
CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
GRECO TOMAS HUGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)