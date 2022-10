Sanremo: Palazzetto dello Sport, Fagnani (Nuova Lega Pallavolo) “Speriamo di poter portare in città partite di Serie A nel 2024”

Il mondo sportivo matuziano attende la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Pian di Poma per dare la tanto attesa svolta a campionati ed eventi organizzati dalla società della zona.



In particolare il mondo del volley conta sulla nuova struttura per poter ospitare amichevoli che coinvolgano società professionistiche di alto livello. Ad oggi, infatti, le partite di Serie A possono essere disputate solamente sul parquet, fondo del quale Sanremo al momento non è dotata.



In rappresentanza del volley matuziano ha parlato ai nostri microfoni Cesare Fagnani, presidente della Nuova Lega Pallavolo: “La nostra speranza è poter portare partite di Serie A che dobbiamo organizzare dove c’è il parquet. Ho chiesto all’assessore Faraldi se il Palazzetto fosse pronto per la fine del 2023, ma lui ha detto che lo sarà nel 2024 e finalmente riusciremo a portare partite di livello a Sanremo”.

Le parole di Cesare Fagnani, presidente Nuova Lega Pallavolo