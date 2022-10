Calcio: addio all'ex calciatore Sergio Brighenti

Aveva 90 anni Sergio Brighenti, ex giocatore dell' Inter e della Sampdoria degli anni 50. La notizia della sua scomparsa ha segnato il mondo del calcio poichè è stato un attaccante che è rimasto nella storia del campionato italiano.

Chi era Sergio Brighenti?

Sergio Brighenti è nato intorno agli anni 30, originario del modenese, ha iniziato la sua carriera di calciatore negli anni 50 in Serie B. Aveva delle doti e delle qualità che gli hanno permesso di diventare ben presto titolare, inoltre, Sergio Brighenti in seguito alla sua carriera ha giocato con molte squadre tra cui anche l'Inter. L'ex calciatore ha avuto comunque il suo successo nel mondo del calcio ed oltre all'Inter ha fatto parte anche dei club della Triestina, Padova, Modena, Torino, Parma, il Varese, Lecco e nella Sampdoria dove divenne capocannoniere. In tutto nella sua carriera Sergio Brighenti ha giocato 366 partite segnando ben 156 gol di cui 138 in Serie A. Si ritira dal calcio negli anni 90 e si dedica alla co-conduzione, lavora nelle trasmissioni e si rende partecipe alla tv.

In ricordo del calcio

Nella piattaforma di Rabona Scommesse, si possono trovare sempre ricchi premi, vantaggi, promozioni, suggerimenti per le statistiche e tante offerte da parte dei bookmakers per gli utenti, tra cui anche pronostici. E oggi il mondo del calcio piange uno degli attaccanti che ha segnato la storia soprattutto delle sfide tra gli azzurri e la Nazionale di Sua Maestà. Calciatore, allenatore e Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana degli anni 90 resta un ricordo indelebile per tutti, con quella rete all'epoca di quegli anni contribuì a far tornare la fiducia della nostra Nazionale in un periodo molto difficile dove l'Italia aveva avuto la mancata qualificazione per i Mondiali. Sergio Brighenti, divenne un capocannoniere che all'epoca era riuscito a rubare il titolo che toccava al calciatore argentino Enrique Omar Sivori. Termina la sua carriera come allenatore del Parma, del Varese, del Seregno e del Lecco diventando anche il vice di Azeglio Vicini in Nazionale agli Europei e i Mondiali degli anni 90.

La sua scomparsa improvvisa

Per le news del basket femminile, ci sono nuovi aggiornamenti che riguardano il match Ancona-Savona in Serie A2 dove per maggiori informazioni si può cliccare qui. I grandi del calcio non si dimenticano, Sergio Brighenti viene ricordato anche da Gabriele Gravina che lo ha sempre definito uno straordinario attaccante dove il suo nome resta impresso al mondo del calcio per via del suo gol azzurro a Wembley. Un personaggio che resta nel cuore delle squadre e nei ricordi come il migliore calciatore dell'epoca su di una storia che segna gli anni 50 fino agli anni 90. La notizia della sua morte l'ha annunciata la sua famiglia con un breve comunicato, si è spento all'età di 90 anni a causa di un malore improvviso. I funerali di Sergio Briganti si svolgeranno nella giornata di Giovedì 13 Ottobre alle ore 10:30 alla Chiesa Santi Apostoli Piero e Paolo in via Papa Giovanni XXIII° ad Arluno in provincia di Milano.