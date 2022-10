Casinò online: StarCasinò e E-Play24 ampliano l'offerta

I due siti apprezzatissimi per le slot machine, aprono a nuove partnership per un catalogo ancora più interessante e innovativo.

Il mondo del gaming online vive un momento d’oro che sembra non avere fine e l’evoluzione dell’offerta dei siti di gioco ne è un indicatore chiaro. Mai come in questo momento gli operatori del gaming forti dei volumi di gioco in aumento, investono nel rinnovare la proposta di giochi online con soldi veri grazie a nuove partnership, che rendono i portali di gioco più competitivi.

Se ne renderanno conto anche i giocatori iscritti ai siti di gioco, i primi ad apprezzare i nuovi titoli e le proposte di gioco più innovative, e colgono ogni nuova opportunità per farlo con denaro reale. Accanto a un’offerta ampliata i migliori casinò con licenza per l’Italia, offrono anche bonus sempre più accattivanti, ottime occasioni per chi si avvicina al gioco per la prima volta o per chi desidera cambiare operatore.

Starcasinò e la nuova partnership con Wazdan

Tra i siti di gioco più apprezzati dagli amanti delle slot machine c’è senza dubbio Starcasinò. Ora l’offerta di oltre 1500 giochi con vincite in denaro, si arricchisce ulteriormente grazie alla partnership con Wazdan. Questo nome non è ancora molto conosciuto in Italia, ma presto lo diventerà. L’azienda fondata nel 2012, infatti è in fase di espansione, attualmente è presente in oltre 20 mercati regolamentati. L’accordo con Starcasinò rappresenta anche l’ingresso di Wazdan sul mercato italiano. L’offerta di questo innovativo provider verrà proposta in esclusiva sulla piattaforma di Starcasinò.

I giocatori scopriranno così i titoli di ultima generazione di questo produttore, che sono caratterizzati da una peculiarità. Si tratta della funzionalità Volatility Levels, trade-mark di Wazdan. Grazie ad essa gli utenti hanno un maggiore controllo sul gioco, potendo stabilire con un semplice click sulla plancia, il livello di volatilità più adatto alle proprie esigenze. Attualmente sono circa 40 i giochi a marchio Wazdan che possono essere selezionati nell’immenso catalogo di Starcasinò, anche filtrandoli in base al fornitore.

Starcasinò appartiene al gruppo svedese Betsson, quotato agli indici NASDAQ di Stoccolma. Apprezzatissimo da chi ama le slot per la sua proposta di giochi di tantissimi provider italiani e internazionali, ha anche ricevuto molti riconoscimenti dagli operatori del settore, che lo hanno premiato con diversi premi EGR. Si tratta di validi indicatori del fatto che Starcasinò è uno dei casinò online sicuri soldi veri più affidabili nel panorama italiano, con awards assegnati anche per l’attenzione al tema della responsabilità nel gioco.

E-play24 e Blueprint, il matrimonio perfetto

Nuova collaborazione anche per E-play24, che attualmente è il concessionario di giochi con il trend di crescita più rapido in Italia. L’azienda attualmente propone un catalogo di giochi di oltre 20 provider, italiani e internazionali, a cui si è aggiunto Blueprint Gaming. Il nuovo accordo è parte di una strategia di espansione del sito sul nostro mercato. Si tratta di uno scambio reciproco, e dunque del matrimonio perfetto, dato che in questo modo anche il provider ha la possibilità di avere un nuovo canale per proporre i propri titoli ai giocatori italiani.

Blueprint Gaming è parte del gruppo tedesco Gauselmann, oltre alle classiche slot machine propone in catalogo divertenti Megaways, particolari slot che offrono migliaia di line di vincita, e giochi con Jackpot progressivo, apprezzatissimi dagli appassionati di rulli.

L’importanza del comparto del gioco in Italia

Chi vede nel gioco un qualcosa marginale e lo menziona solo per fare riferimento a problemi di dipendenza non ha la corretta percezione di quanto questo sia, invece, un settore importante dell’economia. Uno dei pochi a non aver subito una battuta d’arresto nel periodo della pandemia e che mostra numeri in crescita. Basti pensare che nel 2021 il comparto dei giochi ha generato entrate per l’Erario pari a 8,4 miliardi. Entrate calcolate sulla raccolta complessiva del settore giochi con soldi veri, che per l’anno di riferimento è stata di 110,9 miliardi di euro.

Si tratta di un incremento di ben 22,5 miliardi rispetto all’anno precedente, che però è stato caratterizzato dall’esplodere della pandemia e dal lockdown. Con conseguente chiusura di tutti i punti vendita, agenzie e sale giochi sul territorio, nonché dall’interruzione dei campionati dei vari sport con effetti deleteri anche sul mondo delle scommesse sportive online. I dati mostrano la buona salute del settore, e si prevede che i numeri continueranno a salire anche rispetto a quelli del periodo pre-Covid, con un ruolo sempre maggiore delle giocate piazzate da Internet.