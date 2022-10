Nuoto, pubblicati i calendari di FIN Liguria. Stagione al via il 4 novembre con il 'Sapio'

Le squadre di Nuoto, allenate da Renato Marchelli e Tiziana Campi, sono scese in vasca da qualche settimana per preparare gli appuntamenti in calendario.

FIN Liguria ha pubblicato l'elenco degli eventi che impegneranno i giallorossi, e tutti gli atleti regionali, in corsia.

Le prime date da cerchiare sul calendario saranno 4, 5, 6 novembre quando alla piscina 'Sciorba' andrà in scena il prestigioso trofeo 'Nico Sapio'.

Negli ultimi due week-end di novembre, sono in programma dapprima la Prova di Qualificazione al Campionato Italiano in vasca corta e, tra il 26 e il 27 novembre, la prima prova Regionale per Esordienti A e B, suddivisa tra le piscine 'Sciorba' e la Comunale di Albenga.

Il calendario regionale si svilupperà fino a fine luglio 2023, prima di lasciare spazio ai campionati Italiani estivi.

PER CONSULTARE IL CALENDARIO CLICCA QUI