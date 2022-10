Rugby. La prima trasferta del Savona sarà a Piacenza. Mentre sale l'attesa per Italia - Sud Africa al Ferraris

Cresce l’attesa per il test del Luigi Ferraris del 19 novembre fra le Nazionali di Italia e Sud Africa. Mercoledi prossimo intanto a Palazzo Tursi in Genova ci sara’ la presentazione ufficiale dello stesso incontro internazionale. Proseguono i Campionati principali con la seconda giornata del girone di andata della Serie A e, nel girone 1 la Pro Recco, per inversione di campo, sara’ impegnata a Moletolo con il neopromosso Parma. Il CUS Genova rendera’ visita al Parabiago, reduce da due importanti affermazioni con i Centurioni e il Biella. In Serie B il Savona affrontera’ la prima trasferta stagionale tentando il colpo a sorpresa a Piacenza, mentre in Serie C sono in programma nella fase di qualificazione due incontri a Casella ed ad Imperia Baitè. A Calvari di San Colombano di Certenoli sono programmati invece tre confronti dedicati agli Under 15.

Ma per gli stessi U15 regionali (nati 2008) si prospetta il primo Festival di categoria. Ineditamente si giocherà mercoledi prossimo 19 ottobre, con ritrovo per le ore 17,00 allo stadio CarliniBollesan di Genova. Parteciperanno al Festival Andrea Moretti (Staff Tecnico Nazionale Maggiore) e alcuni giocatori della Nazionale Maggiore presenti a Genova in occasione della presentazione del Test Match Italia vs Sudafrica.

SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 3) domenica 15,30

Parma – Pro Recco (Moletolo/Parma arb. Bonato) inv.campo

Parabiago – CUS Genova (Venegoni/Parabiago arb. A.M. Pellegrino)

Noceto – CUS Milano

TK GROUP VII Torino – Biella

Amatori Alghero – Promotica I Centurioni

A.S.R. Milano in pausa

CLASSIFICA GENERALE: CUS Milano punti 10, Parabiago e Noceto 9, Parma 7, A.S.R. Milano 5, Promotica I Centurioni 4, TK GROUP VII Torino 3, Biella 1, Alghero, Pro Recco, CUS Genova punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (II GIORNATA) domenica 15,30

Piacenza – Savona (W.Beltrametti di PC arb. G. Cilione di Reggio Calabria)

Tutto Cialde Lecco – Varese

Amatori Capoterra – Ivrea

Unione Monferrato – Probiotical Amatori Novara

Amatori&Union Milano – Olbia

Bergamo in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Capoterra, Piacenza, Lecco 5, Amatori&Union Milano e Union Monferrato 4, Ivrea, Savona, Bergamo, Olbia, Varese e Novara punti 0.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE POULE 1 (II GIORNATA) domenica 15,30

Amatori Genova – DR Ferroviaria Italia Spezia /Comunale di Casella arb. A. Costa)

Union Riviera – Province dell’Ovest (PinoValle d’Imperia arb. I. Balducci)

CUS Genova/B in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova e DR Spezia punti 5, Province dell’Ovest, Union Riviera e CUS Genova/B punti 0.

UNDER 19 FASE PRE-CAMPIONATO (GIORNATA 2)

TK GROUP VII Torino – Rho (Comunale Settimo T.)

CLASSIFICA: Pro Recco punti 6, TK GROUP VII Torino 5, Rho 1.

UNDER 15 PRIMA FASE (III GIORNATA)

TRIANGOLARE: Pro Recco – Amatori Genova – Province dell’Ovest (Sabato h. 15,30 Marchesani a Calvari/S.Colombano Certenoli arb. D. Biagioni ed M. Catano)

CUS Genova/1 – CFFS Vespe Cogoleto (domenica h.10,00 CarliniBollesan arb, d. Poggi)

CUS Genova/2 – Unione Rugby Riviera (domenica CarliniBollesan h.11,00 ar. D. Borgo)