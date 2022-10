Calcio, Multedo Levante. Il gol ora è un problema per mister Bazzigalupi: "Realizziamo poco. Riaprire il Bacigalupo è doveroso nei confronti dei tifosi del Savona" (VIDEO)

E' stata una partita da ex per Alex Bazzigalupi, dopo la militanza per due stagioni nel settore giovanile del Savona.

I granata hanno tenuto le redini del gioco per ampi tratti ieri pomeriggio al Santuario, grazie a una manovra più diretta rispetto agli "arzigogoli" visti con la Priamar.

La fase di finalizzazione resta però un problema, tanto da aver permesso ai biancoblu di rimanere in partita fino all'ultimo con la rete del pareggio realizzata da Quintavalle (di Vignon la rete ospite nella prima frazione).

L'allenatore ha avuto modo di lanciare un appello nei confronti della città di Savona, per una quanto più celere riapertura dello stadio Bacigalupo.