Calcio, Prima Categoria A. Greco e Lupo ribaltano il Vadino, l'Andora passa 2-1 al Riva

VADINO - ANDORA 1-2 (36' Tomao - 61' Greco rig., 90' Lupo)

50' FINISCE QUA! L'ANDORA IN RIMONTA BATTE 2-1 IL VADINO!

45' LUPO! L'ANDORA LA RIBALTA AL 90! PRIMA IL PALO, POI IL TAP IN IN ACROBAZIA DELL'EX ATTACCANTE DELL'ALBENGA!

43' nuova sostituzione Vadino: Esce Miserendino, in campo Pollini

36' doppio cambio Vadino, escono Milazzo e Shani, dentro Sorace e Damonte

35' Greco ha il match point a pochi metri da Alberico, l'impatto al volo con il pallone non era dei più agevoli, ma la punta andorese poteva fare sicuramente meglio.

34' specchio della porta aperto per Testa, destro però troppo poco convinto

30' Lupo calcia con il destro di prepotenza sul primo palo di Alberico, forse c'è anche una deviazione sulla traiettoria: colpito l'esterno della rete

27' cambio offensivo per il Vadino, entra Ricotta per Pollio. Tomao passa mezz'ala, Milazzo esterno offensivo, Ricotta riferimento centrale nel tridente con Miserendino.

25' doppio cambio Andora: Rattalino richiama Abbatemarco e Gerini, entrano Velaj e De Stefano

22' clima esasperato in campo, troppo per una partita di inizio stagione. Ad ogni fallo si scatenano proteste eccessive

65' si allunga il Vadino, prova ad approfittarne Greco di collo mancino, dopo una bella percussione centrale. Alberico soffia sul pallone, il pallone esce di un palmo

16' CONCLUSIONE IMPECCABILE DI GRECO, ALBERICO INTUISCE, MA LA SFERA TERMINA A POCHI CENTIMETRI DAL PALO, PAREGGIO ANDORA.

15' RIGORE PER IL VADINO, ROSSO PUNISCE L'INTERVENTO DI BRACCIO DI SACCO, GRECO SUL DISCHETTO

10' Greco in acrobazia, bello il gesto, Alberico sorveglia con lo sguardo la sfera uscire

7' ancora Tomao sfiora il raddoppio, conclusione a cercare il secondo palo, probabilmente deviata, Rosso chiama il rinvio dal fondo

6' placcato il tiro di Tomao dal limite. Per Rosso non c'è il tocco di mano della difesa andorese

3' prova a cambiar marcia l'Andora, salva tutto Vigorito sul cross di Cutuli

2' tiro cross di Leo, attento Alberico a bloccare a terra

1' si riparte, senza cambi

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi, Vadino davanti con il gol di Tomao

42' clima bollente in campo. Testa a testa tra Setti e Vanzini, ammonito il centrocampista dell'Andora

38' proteste di Leo, ammonito

36' UN GOL ALLUCINANTE DI TOMAO! GIRATA AL VOLO STILE IBRAHIMOVIC AD ALLUNGARE SUL PALO LUNGO, ROMANO NON PUO' INTERVENIRE, E' IL VANTAGGIO ARANCIONERO!

34' ammonito Vigorito, intervento su Greco

30' provano a scambiarsi i ruoli Lupo e Gerini. Assist della punta per l'esterno che non riesce a indirizzare di testa in direzione della porta

25' risponde immediatamente l'Imperia, bravo Alberico ad allungarsi e a deviare oltre al palo

25' sbaglia l'impostazione Modesti, innescando la ripartenza del Vadino, Pollio spara a lato dai 20 metri.

19' Vadino vicino al gol, punizione di Licata che Milazzo gira di testa verso la porta, incrocio dei pali sfiorato per pochi centimetri

16' c'è tanta qualità su entrambi i fronti, particolarmente offensivo il 4-4-2 dell'Andora, con Gerini e Cutuli esterni a supporto di Lupo e Greco. Setti fa coppia in mediana con Testa

11' Ammonito subito anche Vanzini, Rosso prova a tenere da subito le redini della partita

10' ammonito Testa. Tanti gli interventi duri da entrambe le parti in questo avvio di partita. E' un quasi derby, tanti giocatori si conoscono più bene in ambo i fronti

6' che sgroppata di Lupo sulla destra. Cross al bacio per l'accorrente Gerini, botta violenta ma alta sulla traversa di Alberico

3' Greco dolorante a terra dopo l'intervento di Licata, si rialza l'attaccante di Rattalino

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADINO: Alberico, Masha, Shani, Licata, Vigorito, Balbo, Sacco, Vanzini, Milazzo, Tomao, Miserendino.

A disposizione: Pastorino, Pollini, Sorace, Bonsignorio, Gaino, Damonte, Pollio, Berra, Ricotta.

Allenatore: Giunta

ANDORA: Romano, Abbatemarco, Leo, Testa, Avignone, Modesti, Gerini, Setti, Gteco, Lupo, Cutuli.

A disposizione: Ghiozzi, Velaj, Muca, Furlanetto, Botte, De Stefano, Amico, Guardone, Aboualy.

Allenatore: Rattalino

Arbitro: Rosso di Albenga