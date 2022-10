Calcio, Prima Categoria A. Pubblicate le sentenze definitive sull'Oneglia: club penalizzato di quattro punti

Tra i vari comunicati pubblicati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, è passata lontano da i riflettori la promulgazione delle sanzioni definitive relative al "caso Tinkiano", il giocatore schierato dall'Oneglia, pur da non tesserato, in numerose partite dello scorso campionato di Prima Categoria.

Nell'accordo tra le parti, si legge nella nota, non sono state poste osservazioni o modifiche da parte del presidente federale, Gabriele Gravina.

Ecco i provvedimenti:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni BELLA, 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni per il Sig. Alessandro BRANCATELLI, 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Paolo POZZOLI, e di 4 punti di penalizzazione ed € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. ONEGLIA;

Per leggere il dispositivo completo CLICCA QUI

La classifica: