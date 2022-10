Calcio, Prima Categoria A. Il Plodio passa al Riva e vede le zone alte. La San Filippo Neri Yepp recrimina per la direzione di gara

SAN FILIPPO NERI YEPP - PLODIO 2-3 (35' Macaluso, 65' Rizzo- 6' Scarsi, 43' e 49' Luongo)

51' FINISCE QUA. IL PLODIO PASSE 3-2 AL RIVA

47' espulso Cortese: rovesciata in area col il piede a colpire un difensore avversario. Cartellino eccessivo vista la dinamica dell'azione

45' saranno sei i minuti di recupero

41' Andolfatto per Macaluso ancora un cambio per Torregrossa

37' ancora Scarsi decisivo! Macaluso batte Siri in uscita, il difensore rimedia sulla linea di porta

36' finisce la partita di Briano, appena ammonito, al suo posto Senis.

31' ammonito De Madre

29' gol annullato alla San Filippo Neri! Siri esce in ritardo, l'anticipo sul portiere è netto, ma Fiorello annulla la rete per contrasto sul portiere

28' Campanile di Scarsi che per poco non sorprende Siri, bravo il portiere a smanacciare in corner.

27' subito ammonito Ferraro

25' dopo il destro di Spinardi cambio per Torregrossa: Zemma rileva Giglio

20' BATTE IL PORTIERE RIZZO CHE SPIAZZA SIRI! 2-3!

20' abbattuto Macaluso in area, netto il contatto anche a livello sonoro

17' punizione dal limite di Di Mari, la traiettoria sembrava interessante, la barriera devia in extremis

14' cambia Roso, Elia Ferraro rileva Luongo

11' ammonito Gavacciuto

5' Miracolo di Siri su De Mari! Dormita totale della difesa del Plodio, girata da pochi passi dell'ex punta della Baia Alassio, straordinario il riflesso dell'estremo difensore.

4' LUONGO REALIZZA LA PROPRIA PERSONALE DOPPIETTA, PUNIZIONE DAI 30 METRI, PONTE DI SCARSI E SOTTOMISURA LUONGO LA METTE DENTRO DA POCHI PASSI. PROTESTE VIBRANTI PER UNA POSIZIONE IRREGOLARE DA PARTE DELLA SAN FILIPPO

2' subito una punizione per gli ingauni, la traiettoria scavalca Siri, ma il colpo di testa non trova lo specchio

1' si riparte, senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, due a uno per il Plodio all'intervallo

43' LUONGO! HA SUBITO EFFETTO LA MOSSA DI ROSO! CHE ASSIST DI GARRONE DOPO UNA CAVALCATA DI QUASI 40 METRI! TOCCO SOTTO MISURA FACILE PER L'ATTACCANTE VALBORMIDESE

41' scontro tra Siri e Macaluso, botta alla testa per l'attaccante, colpo al polso per il portiere. Intervento dei sanitari e il gioco può riprendere senza problemi

38' inverte gli esterni offensivi Roso, Luongo a destra e Rossi a destra

35' IL PAREGGIO DELLA SAN FILIPPO NERI YEPP! MACALUSO! CHE SASSATA DI DESTRO A CHIUDERE SUL PRIMO PALO. SIRI NON PUO' TENTARE NEMMENO L'INTERVENTO, UNA CONCLUSIONE BELLISSIMA.

30' ammonito Spinardi

29' Spinardi allenta la pressione della San Filippo Yepp, il suo destro non termina poi tanto distante dai pali di Rizzo

25' prova ad alzare i giri la squadra di Torregrossa. Prima Ferrara si vede bloccare da Siri il colpo di testa da distanza ravvicinata, poi il portiere biancazzurro si esalta in uscita bassa sull'iniziativa dello stesso attaccante ingauno

24' la sensazione è che il Plodio sia più quadrato e deciso, gli inguani devono ancora entrare pienamente in partita

22' iniziativa sulla destra di Ferrara, guadagna un corner la San Filippo Yepp, senza però effetti.

18' LA PARATA DI RIZZO! Costa va sulla destra del portiere, senza però angolare troppo, comunque perfetta l'intuizione del portiere di casa

17' RIGORE PER IL PLODIO. Ripartenza di Spinardi che serve Luongo, intervento di Cortese che tocca anche la palla. Per Fiorello è calcio di rigore

9' partita apertissima, De Madre ha spazio e viene stuzzicato a concludere dai 20 metri: collo a uscire abbrancato da Rizzo

8' provano la reazione immediata gli ingauni, il tentativo sottomisura di Incardona non ha però la mira giusta

6' PLODIO IN VANTAGGIO! CHE GOL DI SCARSI! ROVESCIATA IMPECCABILE PER IL CENTRALE DEI VALBORMIDESI! UN BACINO ALLA TRAVERSA E RIZZO E' BATTUTO.

4' il primo tiro della partita è del Plodio. Rossi va di mancino dal limite, Rizzo blocca centrale

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAN FILIPPO NERI YEPP: Rizzo, Ristagno, Bah, Stalla, Cortese, Incardona, Ferrara, Messina, Macaluso, Di Mari, Giglio.

A disposizione: Dell'Oriente, Rmdhane, Littarelli, Volturana, Ferrentino, Andolfatto, Zemma, Fousfos.

Allenatore: Torregrossa

PLODIO: Siri, Gavacciuto, Garrone, De Madre, Scarsi, Allesio, Rossi, Briano, Costa, Spinardi, Luongo.

A disposizione: G. Diamanti, D. Diamanti, Gioffrè, Di Mattia, Bellomia, Senis, Ferraro.

Allenatore: Roso

Arbitro: Fiorello di Imperia