Calcio. Serie D: il Vado fa tappa a Stresa, rossoblu in campo per allungare ancora la striscia positiva (ore 16.00)

Nona giornata di campionato per il girone A di Serie D che, dopo un vero proprio tour de force con otto gare in poco più di un mese, rallenta finalmente la corsa, tornando al canonico appuntamento domenicale senza turni infrasettimanali imminenti.

Podio fin qui tutto ligure, con Sestri Levante, Sanremese e Vado distanziate tra di loro di un solo punto: per i rossoblu di mister Didu, archiviato il rocambolesco ma significativo 1-1 di Casale, il calendario prevede un'altra trasferta insidiosa sul campo della Stresa, capace, tra le mura amiche, di fermare Derthona e Chieri.

Impegno sulla carta più agevole per i "corsari", che ricevono al "Sivori" un Fossano ancora alla ricerca della propria identità, mentre la Sanremese, rullo compressore in trasferta ma ancora troppo tentennante sul disastrato prato del "Comunale", se la vedrà con un Derthona fresco di nuovo allenatore: via Fossati, dentro Chezzi, "fedelissimo" del tandem Cavaliere-Canepa e che già a Savona era subentrato a stagione in corso.

Ligorna e Fezzanese se la vedranno rispettivamente contro Borgosesia e Chieri, in Piemonte occhio a Gozzano-Casale e Pinerolo-Asti.