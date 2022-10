Anche gli sportivi più famosi amano il casinò

Se pensavate che soltanto la gente “comune” si divertisse a giocare ai diversi giochi da casinò, sbagliavate di grosso! C’è tutta una schiera di VIP, partendo dagli attori fino ad arrivare agli sportivi professionisti che amano divertirsi stando seduti attorno al più famoso dei tavoli verdi.

Che sia un casinò terrestre o un casino live poco importa. La passione che ci mettono e l’adrenalina che riescono a provare durante una giocata importante è stata paragonata, dagli stessi atleti, a quella provata durante alcune delle loro sfide più memorabili in assoluto.

Ma chi sono questi assi dello sport che amano anche rischiare una parte del loro enorme capitale giocando alla Roulette, al Poker o alle slot? Andiamolo a scoprire assieme.

I brasiliani del calcio

Brasile e calcio sembrano essere praticamente una sola parola. In questa meravigliosa terra sono nati alcuni dei campioni più noti del gioco più famoso al mondo. Forse non tutti sanno che anche queste stelle del pallone hanno una discreta propensione nei confronti del gioco d’azzardo.

Ronaldo, il fenomeno, è stato addirittura testimonial per una nota azienda, mentre Neymar, andando a vedere tempi un po’ più recenti, ha dichiaratamente espresso il suo parare favorevole nei confronti del gioco online come piacevole passatempo. Sembrerebbe addirittura intenzionato a intraprendere la carriera di giocatore di poker professionista nel momento in cui andrà ad appendere i suoi scarpini al chiodo. Non sappiamo se vivrà gli stessi momenti di gloria che squadre come Barcellona, PSG e naturalmente la nazionale brasiliana gli hanno potuto dare, ma glielo auguriamo di certo.

Il campionissimo di golf

Non sarà magari uno di quelli sport capaci di entrare nei salotti di tutte le famiglie, ma anche lo sport ha un certo seguito e anche il campione di questo sport per eccellenza segue con attenzione diversi giochi di casinò.

Stiamo naturalmente parlando di Tiger Woods, che anche i meno esperti del golf conosceranno di sicuro, magari anche solo per le sue vicende extra-sportive. A sentire lui, il gioco che lo appassiona più di tutti è il BlackJack. Abbastanza curioso che sia uno dei giochi di carte più semplici dal punto di vista del regolamento ad interessare un esperto calcolatore di tutte le variabili che incidono su una partita di golf. Ma forse è proprio questo il motivo. Potersi rilassare e divertire senza eccedere nei calcoli e godersi, di conseguenza, il momento.

Le vecchie glorie del tennis

Ci sono anche tutta una serie di vecchie glorie del tennis che hanno tifosi sparsi in ogni parte del globo che si sono dimostrati essere molto interessati a tutte le forme di intrattenimento che il casinò è in grado di offrire.

Anche Boris Becker ha tentato di intraprendere la carriera di giocatore di poker professionista. Il motivo è quasi sicuramente dovuto al fatto di non voler abbandonare quel senso di sfida che un atleta come lui era abituato a vivere quasi quotidianamente. Chi ha dedicato la sua intera vita ad affrontare avversari, sente probabilmente il bisogno di mettersi sempre in gioco e il casinò parrebbe essere il luogo ideale.