Pallacanestro, Serie C: l'Azimut Vado non tradisce, inizio sprint decisivo per battere in trasferta il My Basket

Seconda vittoria consecutiva per l'Azimut Vado che vince la sua prima partita in trasferta con una buona prestazione.

La partita inizia con una straripante fase offensiva vadese con Vujic che segna in qualunque modo, mentre i padroni di casa hanno difficoltà a tenere il ritmo e riescono ad andare a bersaglio quasi solo dalla lunetta.

Nel secondo quarto My Basket si posiziona a zona 1-3-1 e mette sabbia negli ingranaggi biancorossi. I ragazzi di coach Saltarelli giocano con meno convinzione e permettono ai biancoblù di rientrare a -5, ma una tripla allo scadere del rientrante Squeri dà un po' di respiro ai suoi compagni.

Nel terzo parziale i genovesi provano a partire forte con una gran fiammata di Pesce, ma i Pappagalli non si intimoriscono e riescono a ritrovare una coesione difensiva che permette loro di arrivare in attacco con maggior serenità.

Nell'ultimo periodo, infatti, Vado riesce ad andare al ferro con una certa continuità e con diversi protagonisti: i padroni di casa provano a rientrare con 3 triple consecutive di Calabrese, ma gli ospiti non si scompongono e gestendo bene gli ultimi minuti riescono a portare a casa i due punti.

"Siamo una squadra giovane e quindi qualche errore è comprensibile quando ci troviamo di fronte una squadra con giocatori esperti come MY Basket. il nostro obiettivo è crescere e far migliorare il più possibile i ragazzi del vivaio che a turno verranno impiegati nella Serie C" Questo il commento di coach Saltarelli nel post-partita.

MY BASKET: Prezioso 4; Caversazio 2; Giacomini 5; Pesce 10; Calabrese (cap.) 23; Innocenti S. 4; Costa; Poirè 2; Zito11; Penco; D'Acunto 6; Alloisio. All. Innocenti M. Ass. Albano.

VADO: Bertolotti 13; Mbeledogu; Salomone 3; Micalizzi 4; Serafini; Scarsi 10; Rebasti 5; Tridondani D. (cap.) 4; Squeri 7; Giannone; Vujic 26; Fantino 9. All. Saltarelli. Ass. La Rocca.