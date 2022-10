Una squadra con tanta qualità come l'Andora non può non essere inserita nel novero delle formazioni favorite per il salto in Promozione.

Già dalla formazione iniziale schierata da mister Rattalino si è percepito il potenziale dei biancoblu, seppur sia ancora molto il lavoro da fare per arrivare ad ottenere una buona fluidità di gioco.

L'allenatore andorese ne è consapevole, tanto da sottolineare con forza l'importanza del successo ottenuto ieri pomeriggio in casa del Vadino.