Calcio. Che pennellata di Vincenzo Crudo! Il Camporosso impone alla San Francesco la prima sconfitta stagionale (VIDEO)

C'era grande attesa per conoscere l'esito dello scontro diretto tra il Camporosso e la San Francesco Loano, due tra le squadre più attese alla vigilia del campionato.

Entrambi i club rossoblu si approcciavano infatti alla partita a punteggio pieno e, come capita sovente in partite simili, è stato necessario un colpo da maestro per rompere l'equilibrio all'interno del rettangolo verde.

Un colpo trovato con maestria da Vincenzo Crudo, bravissimo a rientrare da destra e a calciare col mancino proprio al di sotto della traversa.

Una rete importantissima, che proietta il Camporosso in vetta solitaria a quota 12 punti.