Calcio, Lavagnese. Traballa la panchina di Cammaroto dopo il 3-3 con il Forza e Coraggio

Potrebbero arrivare in giornata alcuni aggiornamenti sulla panchina della Lavagnese, affidata a Vincenzo Cammaroto.

I bianconeri, dati tra le squadre favorite alla promozione in Serie D, stanno facendo davvero fatica a ingranare in campionato, come conferma il pareggio interno con il Forza e Coraggio di ieri pomeriggio (arrivato tra l'altro in rimonta).

La vetta della classifica, occupata dall'Albenga, dista già 12 punti, e non è escluso che domenica prossima al Riva, proprio per la sfida contro gli ingauni di Buttu, la squadra possa essere affidata a un nuovo tecnico.