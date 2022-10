Calcio, Praese. Non si ferma l'effetto Flachi, i gol dell'ex Sampdoria decisivi per il primato dei genovesi (VIDEO)

Se all'inizio l'ingaggio di Francesco Flachi poteva essere visto come una sorta di operazione nostalgica e romantica, soprattutto per gli appassionati del calcio di inizio millennio, l'ingaggio dell'attaccante ex Sampdoria (come del resto nelle aspettative della Praese) si sta dimostrando terribilmente efficace nelle dinamiche del campionato.

La punta pur disputando una manciata di minuti da inizio stagione, è riuscita a realizzare già due reti decisive: la prima nel pareggio interno contro l'Ospedaletti, la seconda nel pomeriggio di ieri, firmando la rete della vittoria con il Bragno.

Gol pesanti nell'evoluzione della graduatoria, dato che i verdi guidano la classifica del girone A di Promozione.

Il gol contro il Bragno: