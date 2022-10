Calcio, Promozione. Ossigeno Ospedaletti, battuta 3-1 la Baia Alassio. Espinal: "Bene per più di un'ora, poi il black out"

L’Ospedaletti torna ad assaporare il dolce gusto della vittoria e lo fa con una prestazione convincente contro il Baia Alassio.

Gli orange costruiscono la vittoria in meno di 20 minuti e con un primo tempo da incorniciare. Dopo soli cinque giri di orologio arriva la rete del vantaggio con il calcio di rigore assegnato per fallo su Alemanno e realizzato da Schillaci che spiazza il portiere.

Tra il 13’ e il 17’ Cassini blinda la gara firmando la propria personale doppietta al culmine di due azioni corali, la prima conclusa con un preciso destro, la seconda terminata con l’assist di Russo per il numero 7 abile a trafiggere Pampanaro.

Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo l’Ospedaletti ha più volte l’occasione per arricchire il proprio bottino ma tra un palo colpito e alcuni errori sotto porta i padroni di casa non hanno saputo capitalizzare.

Così con il passare dei minuti il Baia Alassio trova coraggio per farsi vedere nella metà campo avversaria e accorcia le distanze con la rete di Bertozzi al 73’ e con il gol di Mandraccia all’86’ sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Il tentativo di rimonta avversaria si ferma e al triplice fischio l’Ospedaletti può festeggiare la vittoria.

“Ho visto la squadra molto bene nel primo tempo proprio come l’avevamo preparata, abbiamo fatto tre gol e i ragazzi erano aggressivi e in palla - commenta al termine della partita mister José Espinal - la seconda frazione è iniziata nella stessa maniera con due occasioni importanti ma non l’abbiamo chiusa. Poi ho visto un quarto d’ora di blackout e sono arrivati i due gol avversari. Anche se con un po’ di fatica l’abbiamo portata a casa”.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini (14 Negro), 3 Saih, 4 Calvini, 5 Costo, 6 Ferrari, 7 Cassini (18 Manno), 8 Alemanno, 9 Alasia G., 10 Schillaci (19 Calderone), 11 Russo (17 Bestagno)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 15 Barbagallo, 16 Ramella

Allenatore: José Espinal



Baia Alassio: 1 Pampanaro, 2 Odasso (13 Rossi), 3 Negroni (16 Rodriguez), 4 Cavassa, 5 Combi (14 Primoceri), 6 Griffini, 7 Tesoro, 8 Pellegrino (18 Bertozzi), 9 Bella, 10 Mandraccia, 11 Sgrò

A disposizione: 12 Tornago, 15 Diaconu, 17 Ferrara, 19 Fotia

Allenatore: Gianni Bella



Arbitro: Sig. Daniel Vergani (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Osama Chamchi (Savona); 2° Sig. Guglielmo Tameo (Albenga)

Ammoniti: Ferrari, Saih, Combi, Cavassa, Tesoro



Marcatori: 5’ Schillaci (r), 13’ e 17’ Cassini, 73’ Bertozzi, 86’ Mandraccia