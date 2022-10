Su il sipario sul Giro d'Italia 106, svelate le tappe del 2023: la regina è la Longarone-Tre Cime di Lavaredo, un mix tra storia e fatica pura

Milano, 16 ottobre 2022 - La 106^ edizione del Giro d'Italia, in programma dal 6 al 28 maggio, verrà presentata lunedì 17 ottobre dalle 17.30 presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sui canali della Corsa Rosa: sul sito giroditalia.it, con commento in italiano e in inglese, e tramite la pagina Facebook, gli account Twitter, TikTok e Instagram, il canale YouTube e Daily Motion. Il live sarà disponibile online anche su Corriere.it e Gazzetta.it.