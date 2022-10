Volley, Serie D. Vola in casa il Tweener Andora: 3 a 0 sul Volare Volley

Inizia con un successo il campionato del Tweener Andora, sul campo di casa le ragazze di coach Ammendola battono 3 a 0 il Volare Volley.



Un successo dentro e fuori dal campo, eh sì perché il vero trionfo della società è aver visto le tribune piene di gente: bambini e ragazze del settore giovanile, genitori, appassionati che hanno risposto presente al nostro invito!



Il club biancoblú vuole inoltre ringraziare anche il gruppo Vicevera, accompagnato da Viola Molinari e da tutto lo staff, per essere venuti a fare il tifo e a sostenerci.



Partita entusiasmante, ritmo alto e un numero infinito di difese da parte di tutte e due le squadre.



Sicuramente felice l'allenatrice andorese: "Posso ritenermi soddisfatta per il gioco espresso e soprattutto per l’atteggiamento della mia squadra" - analizza Alessia Ammendola - "Ora ci aspetta un’altra settimana di lavoro per preparare la partita contro l’Imperia Volley, candidata sicuramente alla vittoria di questo campionato".