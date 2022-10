Pesca Sportiva. Alla coppia Guasta-Damonte il XVI "Trofeo Roccatagliata"

Gli organizzatori, che in accordo con i figli, non hanno sospeso la manifestazione, nonostante sia appena mancato l’amico Giovanni Roccatagliata, colui che, con la collaborazione dei compianti Pietro Misul e Renato Geronazzo, ha ideato, promosso e sponsorizzato questo sempre atteso ed appassionante raduno, prima di dare corso alla cerimonia in programma, lo hanno ricordato con alcuni minuti di sentito e partecipato raccoglimento.

Alla premiazione della sedicesima edizione del “Trofeo Roccatagliata”, la classica manifestazione amatoriale di traina costiera, che si è disputata sabato 8 ottobre 2022, organizzata dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze in collaborazione con lo Sporting Club Celle Pesca Sportiva, a chiusura della stagione di incontri e raduni di pesca amatoriale del corrente anno, la coppia Guasta C./Damonte M. è salita sul gradino più alto del podio.

Al secondo e terzo posto si sono classificati le coppie formate da: 2° Giarratano G./Boldrini I., 3° Rebagliati L./Bili A.

La premiazione delle 19 coppie partecipanti si è tenuta alle ore 17.00 nell’accogliente e sempre ospitale darsena del porto turistico Marina di Varazze, difronte alla sede dell’APSDV, in via dei Tornitori n.8, alla presenza dell’Assessore al Patrimonio Storico Culturale, Mariangela Calcagno, che ha portato il saluto del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici.

A tutti i partecipanti (a sorteggio a cura dell’ormai esperto Matteo) è stato consegnato un sacchetto contenente generi alimentari. Premi extra a: Damonte M., prima donna classificata; Guasta/Damonte, Big Fish.

Completamento classifica: 4° Ratiglia R./Nipote, 5° Stropiana D./Gaito P., 6° Geronazzo L./Spotorno M., 7 Fiori F./Sala D., 8° Biato A./Pero F., 9° Bassi U./Bassi Figlio, 10° Giordano F./Francesco G., 11° Pari Merito Senza Pescato: Bartolomeo F./Cerruti G., Del Corno' E./Casalino L., Giordano F./Vallarino R., Rovida F./Gianatti G., Laviosa G./Laviosa G., Gabriele G./Giusto GB., Rogantin M./Pelosi, Vallerga G./Lollo G., Patrucco A./Alberto P.

Dopo il sorteggio e la consegna dei premi a tutti i partecipanti, Alberto Patrucco e Fiori Fiore hanno ringraziato quanti si sono adoperati al successo della manifestazione e, particolarmente Renato Mele, che ha donato il bellissimo modellino di barca su ardesia assegnato alla coppia vincitrice Guasta/ Damonte.

Infine, nell’invitare i presenti al sempre graditissimo rinfresco, hanno dato appuntamento al prossimo anno con la XVII edizione del “Trofeo Roccatagliata”.