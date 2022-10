Calcio. Celle Varazze a singhiozzo, Monteforte dopo lo 0-0 col Ceriale: "Serve ancora un po' di tempo per essere a pieno regime" (VIDEO)

Molti addetti ai lavori si attendevano un Celle Varazze pronto a dominare fin dalla prima giornata di campionato, come se fosse sufficiente Luca Monteforte, unito a un buon organico, per rendere fin da subito competitiva una squadra stravolta dopo la fusione societaria estiva.

I fisiologici step di crescita, com'era prevedibile, non possono essere omessi nemmeno per le civette, come sta raccontando questa prima parte di stagione.

Luca Monteforte si tiene stretta l'impermeabilità difensiva dimostrata contro il Ceriale, seppur contro la squadra di Brignoli si sarebbe atteso maggior qualità all'interno del reparto d'attacco.