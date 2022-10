Calcio, Eccellenza. Cairese, Francesco Berretta decide la sfida contro il Taggia e guarda in alto: "Tre punti fondamentali. L'Albenga? Possiamo agganciarla"

La Cairese resta in scia alla capolista Cairese e fa rimanere dietro l'Imperia in un campionato di Eccellenza che parla sempre più in lingua ponentina.

La vittoria sul campo del Taggia, per i valbormidesi gialloblu risulta pesante come un macigno, tre punti firmati dal giovane centrocampista Francesco Berretta che non smette di stupire:

"Questi tre punti sono fondamentali perché sono arrivati su un campo difficile e che strapperà parecchi punti anche alle squadre più blasonate e in un momento particolare per noi visto i tanti assenti. Siamo in un grande momento - continua Berretta - perché lavoriamo sodo in settimana e infatti, secondo me, possiamo riuscire ad agganciare l'Albenga vista la poca distanza e un divario tecnico non elevato tra le due rose a parere mio. Detto ciò ha fatto una grandissima partenza e voglio fare i miei complimenti e il mio in bocca al lupo a questa società e alla squadra".

A livello personale grande periodo per il mediano: "Per me è un buonissimo momento, ma credo sia merito della squadra che lavora bene e del gioco che mi permette di esprimere al meglio le mie caratteristiche. Spero di continuare così e di aiutare la squadra nella fase realizzativa".