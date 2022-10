Calcio giovanile. Magic moment Cairese: il classe 2006 Lorenzo Ceppi selezionato dal Pisa per un provino

Momento magico anche a livello giovanile per l'ASD Cairese 1919. Il promettente Lorenzo Ceppi, portiere della leva Allievi 2006, è stato selezionato dal Pisa Sporting Club 1909 per effettuare un provino.

Questo il post Facebook della società gialloblu:

Lorenzo si conferma l'ennesima dimostrazione dell'ottimo lavoro che viene svolto nelle fila del nostro settore giovanile, che ha portato tanti dei nostri ragazzi ad essere, ora, pedine fondamentali della prima squadra gialloblù, ma anche pronti ad affrontare sfide in ambienti professionistici.

Una leva, quella 2006, che vedrà, inoltre, impegnati con la rappresentativa regionale di categoria lo stesso Lorenzo, Marco Chiarlone e Amedeo Monni. Tanti, quindi, i ragazzi interessanti da seguire. Un comparto, quello del settore giovanile, su cui la società intende investire in maniera decisa, per ottenere soddisfazioni importanti in futuro".